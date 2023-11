RED World: o lume a dansului si echilibristicii in rosu, o purpura a bucuriei, a viselor ce au dreptul sa devina realitate, a dragostei de viata... Un spetacol fascinant a cuprins in aceasta seara, pe la apus centrul Ploiestilor... O frumusete! Ba am zice un mesaj pentru viata, pentru traire pentru inimi deschise, in care Iubirea si Arta sa faca totul sa tresalte si ne faca sa construim cu incredere o lume mai buna...Minunat!Ploiestii, ploiestenii au nevoie de astfel de momente, de astfel de ... citeste toata stirea