Pustani inarmati cu cutit au vandalizat foisoarele din parcul "Nichita Stanescu" din centrul Ploiestilor! Trei dintre ei au fost retinuti"

VANDALISMUL RAMANE IN ACTUALITATE!!!Sambata, 15 octombrie 2022, in jurul orei 03:20, echipajul auto din cadrul Biroului Ordine Publica I, repartizat in patrulare pe raza municipiului, a fost sesizat de catre un cetatean despre faptul ca sase tineri au distrus mai multe foisoare din lemn aflate in Parcul "Nichita Stanescu", ulterior fugind spre Galeriile Comerciale.Politistii locali s-au deplasat in zona respectiva si au depistat la intersectia strazilor Cuza-Voda cu Gh. Grigore Cantacuzino ... citeste toata stirea