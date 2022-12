PUZ-ul pentru zona centrala a Ploiestilor, in format digital, prin PNRR. ar trebui sa avem un oras MODEL... (Oare?)

Primaria Municipiului Ploiesti informeaza ca a semnat, astazi, contractul de finantare pentru proiectul "Elaborare in format digital-GIS a PUZ-ului pentru Municipiul Ploiesti - Zona Centrala, finantat prin Planul National de Redresare si Rezilienta, in cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, Componenta 10-Fondul local, I.4 Elaborare/actualizare in format GIS a documentatiilor de amenajare a teritoriului si de planificare urbana".Primarul Andrei Liviu Volosevici a desemnat-o pe Simona ... citeste toata stirea