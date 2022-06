Raport al procurorilor anti-mafia din Prahova. Jumatate din anchetele DIICOT Ploiesti vizeaza traficul de droguri

Procurorii DIICOT din Ploiesti au anuntat ca cele mai multe anchete pe care le au in lucru anul trecut vizeaza traficul si consumul de droguri, intr-o pondere de peste 50 la suta din totalul dosarelor aflate in ancheta. Activitatea acestei structuri a inregistrat insa o lentoare in comparatie cu anii anteriori, potrivit unui raport al DIICOT.Astfel, in anul 2021 structura de parchet din Prahova care se ocupa inclusiv de clanurile de traficanti de droguri a inregistrat 595 de anchete care ... citeste toata stirea