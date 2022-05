Recensamant online pentru populatie; 15 mai este termenul limita

Primaria municipiului Ploiesti informeaza comunitatea locala ca termenul limita pentru activitatea de autorecenzare in sistem online este data de 15 mai 2022, inclusiv.Reamintim ploiestenilor ca, in aceasta perioada, se desfasoara cel de-al XIII-lea recensamant din istoria Romaniei si primul organizat integral in format digital.Pentru autorecenzare cetatenii trebuie doar sa acceseze pagina de internet https://www.recensamantromania.ro/ .Autorecenzarea presupune doua etape distincte: ... citeste toata stirea