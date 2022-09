Rectorul UPG Ploiesti, Florinel Dinu, a incetat din viata

O veste tragica s-a aflat in aceasta dimineata: Rectorul Universitatii Petrol-Gaze din Ploiesti, prof. univ. habil. dr. ing. Dinu Florinel., a incetat din viata, se pare in urma unui infarct.Profund indurerati, colegii de la Universitatea de Petrol-Gaze Ploiesti transmit urmatorul mesaj:"Cu profund regret anuntam trecerea in nefiinta a iubitului nostru coleg , Rectorul Universitatii Petrol Gaze din Ploiesti Prof. univ. habil. dr. ing. Dinu Florinel.Acesta accede lin spre ceruri lasand o ... citeste toata stirea