Regele Charles al Marii Britanii a fost diagnosticat cu o forma de cancer, a anuntat, luni seara, Palatul Buckingham, conform BBC. Casa Regala britanica a precizat ca nu este vorba de cancer la prostata, dar ca boala a fost descoperita in timpul tratamentului recent pentru adenom de prostata.Printul Harry a anuntat ca a vorbit la telefonul cu tatal sau si se va reintoarce in Regat, din California, pentru a-l vedea pe suveran in zilele care urmeaza. Anuntul lui Harry vine in conditiile in care ... citeste toata stirea