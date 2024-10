Retro & Electro Parade, doua zile dedicate pasionatilor de masini

Zeci de automobile retro si cele mai noi modele electrice si hybrid vor putea fi admirate si studiate in cadrul unei noi editii a Retro & Electro Parade. Evenimentul va avea loc in perioada 18 - 19 octombrie, in parcarea Ploiesti Shopping City. Vor fi expuse "peste 60 de automobile, de la modele recunoscute, precum Ford Thunderbird si Mercedes din perioada 1950-1993, pana la cele mai recente masini electrice si hibride. Pasionatii de masini sunt invitati sa descopere atat vehiculele istorice, ... citește toată știrea