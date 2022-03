Robot ultraperformant pentru Spitalul Judetean de Urgenta, in baza unei sponsorizari

Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti are, incepand din acest an, un aparat de ultima generatie care asigura dezinfectia rapida pe baza luminii pulsate cu xenon, in scopul limitarii raspandirii infectiilor cu SARS-COV2. Este vorba despre robotul Xenex Light Strike, achizitionat de Consiliul Judetean Prahova, in baza unei sponsorizari in valoare de 1.000.000 lei, asigurata de OMV Petrom S.A. Este primul robot american de acest tip care ajunge intr-o unitate medicala din Prahova si este folosit ... citeste toata stirea