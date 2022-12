Romania nu intra in Schengen. Austria si Olanda au votat impotriva noastra. Croatia a fost acceptata.

Romania si Bulgaria raman deocamdata in afara spatiului Schengen. Austria si Olanda au votat impotriva aderarii Romaniei si Bulgariei la Schengen. In schimb, Croatia a fost acceptata.Romania si Bulgaria nu intra in Schengen. Romania (19 milioane de locuitori) si Bulgaria (6,5 milioane), care au aderat la UE in 2007 si care bat la usa Schengen de peste zece ani, s-a lovit de opozitia Austriei si Olandei.Austria a votat joi in Consiliul JAI impotriva admiterii Romaniei in Schengen, iar Olanda ... citeste toata stirea