Clubul Rotary Ploiesti are un nou Presedinte, in persoana lui Romeo Mihai Stefan, acesta preluand postul de la Vlad Mateescu. Stefan a subliniat importanta colaborarii si a unitatii in Rotary Club Ploiesti si a vorbit despre obiectivele pe care si le-a propus pentru noul mandat, printre care se numara sustinerea educatiei, promovarea sanatatii si dezvoltarea tinerilor lideri.Evenimentul de predare a Colanului de Presedinte al Clubului este o traditie care marcheaza trecerea stafetei si ... citeste toata stirea