"Din anul scolar 2029-2030, invatamantul profesional si tehnic se va desfasura exclusiv in sistem dual, iar ruta completa de invatamant dual, prevazuta in noile legi ale educatiei, ofera tinerilor posibilitatea de a ajunge la orice nivel de calificare sau de studii, in acelasi sistem.Mai ales in contextul acestei reforme, apreciez deschiderea Presedintelui Federatiei Industriasilor din Austria, domnul Georg Knill, cu care am discutat, de a continua schimbul de bune practici dintre cele doua ... citeste toata stirea