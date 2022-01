Primaria municipiului Ploiesti a inaugurat pentru tinerii ploiesteni, incepand cu acest an, un spatiu dedicat lor, unde acestia isi vor putea exersa aptitudini si abilitati in diverse domenii: sanatate, ecologie si mediu, sport si turism, educatie civica, educatie non-formala etc.Centrul pentru Tineret va functiona in cadrul Casei de Cultura "Ion Luca Caragiale"a Municipiului Ploiesti si are menirea de a ... citeste toata stirea