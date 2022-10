S-a stins Eugen Simion, "caragialistul" ajuns academician, nume de referinta in Critica Literara

Lumea culturala prahoveana si... nu numai e in doliu! Academicianul Eugen Simion, critic si istoric literar, a murit marti, la varsta de 89 de ani, la Spitalul Elias. Eugen Simion era critic si istoric literar, editor, eseist si profesor universitar, membru titular al Academiei Romane si presedinte al acestui for cultural roman din 1998 pana in 2006. Nascut la 25 mai 1933 in comuna Chiojdeanca (judetul Prahova), intr-o familie de mosneni cu ascendente (deducem din istoria orala a familiei) ... citeste toata stirea