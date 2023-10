Priviti! Sunt acestea, cu siguranta cele mai stralucitoare- in mesaj si simbolistica, cele mai... graitoare fotografii ale Festivalului de Jazz din acest an de la Ploiesti. Marele Roberto Fonseca, dand autograf pe afisul Festivalului. Astada plus valoare, astaspune multe si... celor care iubesc jazz-ul si inteleg cultura le umple inimile!Inegalabilul artist (nascut la 29 martie 1975) este un pianist de jazz cubanez,arhicunoscut si aplaudat pe marile scene din intreaga lume. De la o varsta ... citeste toata stirea