Sa vezi aici, pe scena ploiesteana, Orchestra Nationala de Jazz a Frantei- o REVELATIE

Sa vezi aici, pe scena ploiesteana, pe legendara scena a Filarmonicii, Orchestra Nationala de Jazz a Frantei, sub directia artistica a lui Frederic Maurin, nu e putin lucru. ba e un EVENIMENT in sine, o bucurie, e revelatie. Sa gusti, sa simti sunetul "brodat" in chipuri si forme ce te duc intr-un univers al inovatiei, al ancestralului, al... unui soi de poezie ce-ti povesteste "muzica sferelor" ori transfigureaza elemente din natura intr-un soi inalt de dramaturgie sonora, regizata parca de o ... citeste toata stirea