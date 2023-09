Din data de 1 octombrie, salariul minim brut pe economie va creste cu 300 de lei, atingand astfel nivelul de 3.300 de lei.Din totalul de 300 de lei, angajatii din Romania vor avea disponibili in contul lor de salariu doar 93 de lei ca suma neta. Cei 207 lei ramasi vor fi dedusi in contul statului sub forma de taxe.La un salariu minim brut pe economie de 3.300 de lei, un angajat va primi in mana (salariul net) 1.981 de lei. Exista posibilitatea ca salariul minim sa ... citeste toata stirea