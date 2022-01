Salvamontistii au amanat pentru saptamana viitoare recuperarea cadavrului alpinistei moarte in Bucegi

Salvamontistii din Prahova au amanat pentru saptamana viitoare recuperarea cadavrului alpinistei care a murit in Bucegi in data de 12 ianuarie. Vremea este in continuare nefavorabila pentru interventia cu elicopterul, iar recuperarea pe cale terestra nu este permisa la acest moment, existand risc crescut de avalansa.Echipele salvatorilor montani au avut mai multe sedinte pe tema recuperarii cadavrului Silviei Murgescu, dar la acest moment nu s-a permis interventia pe nicio cale in zona ... citeste toata stirea