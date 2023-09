In perioada 18 - 21 septembrie 2023, FACULTATEA DE STIINEsE ECONOMICE si SOCIETATEA ANTREPRENORIALA STUDENEsEASCA, din cadrul UNIVERSITAEsII PETROL-GAZE DIN PLOIESTI, a derulat proiectul SCOALA DE EXCELENEsA IN TURISM SI ANTREPRENORIAT - Editia a IX-a.Proiectul a fost realizat in parteneriat cu Fundatia Judeteana pentru Tineret Prahova, Asociatia EURO SPIRIT, Liga Studentilor din Centrul Universitar Ploiesti, Societatea Antreprenoriala Studenteasca din cadrul UPG Ploiesti, Asociatia ... citeste toata stirea