Scoala de soferi din Ploiesti elibera adeverinte care atestau pregarirea teoretica desi viitorii soferi nu treceau pe la cursuri

Politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice au deschis dosar penal in cazul unei scoli de soferi din Ploiesti acuzata ca elibera cursantilor adeverinte care atestau pregatirea teoretica, desi acestia nu ajungeau niciodata la cursuri. Reprezentantii scolii sunt acuzati, printre altele, de fals sub semnatura privata."Cu ocazia verificarilor efectuate la o scoala de conducatori auto din municipiul Ploiesti, politistii au constatat faptul ca in intervalul 2019 si ... citeste toata stirea