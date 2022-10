SCRISOARE DESCHISA A CAMEREI DE COMERT SI INDUSTRIE PRAHOVA privind acordarea de subventii la pretul energiei prin modificarea OUG 119/2022

Dintre cele 41 de judete ale Romaniei, Prahova se remarca prin realizarile sale economice, cu o industrie performanta concentrata in jurul unor domenii competitive - oil&gas, constructii, automotive, industrie grea, etc. - sustinute de cea mai extinsa retea de parcuri industriale din tara, dar si ca destinatie turistica de top. Prahova este, in prezent, pe locul 3 in ce priveste atragerea de investitii straine, pe locul 4 in functie de PIB si in top 10 judete in privinta schimburilor comerciale. ... citeste toata stirea