Se modernizeaza reteaua de apa potabila in cartierul Pictor Rosenthal

Primaria municipiului Ploiesti modernizeaza reteaua de apa potabila in cartierul Pictor Rosenthal. Lucrarile stabilite in cadrul obiectivul de investitii "Retea apa potabila si bransamente strada Pictor Rosenthal - tronson 1, strada Paraului, strada Berceni, strada Moara Noua, strada Romanesti, strada Catunu" vor demara saptamana aceasta. Acestea se vor derula in conformitate cu programul de investitii aprobat de Consiliul Local Ploiesti prin Hotararea nr. 117/31.03.2022.Astfel, pentru ... citeste toata stirea