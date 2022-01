Seminar Best Practices in 2021, organizat de CCI Prahova si BRCC

Camera de Comert si Industrie Prahova (CCI) si British - Romanian Chamber of Commerce din Bucuresti (BRCC - Camera de Comert Romano - Britanica) va invita la Seminarul online "Best Practices in 2021" care va avea loc marti, 1 februarie 2022, intre orele 11.00 - 12.30.Evenimentul este destinat atat companiilor cu capital britanic din Romania, cat si celor care deruleaza deja afaceri pe piata din Regat sau intentioneaza sa faca acest lucru, firmelor care doresc sa afle mai multe informatii ... citeste toata stirea