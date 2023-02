Seminar la CCI Prahova: Modificari recente in legislatia muncii; Drepturi si obligatii ale angajatorilor

Camera de Comert si Industrie Prahova in colaborare cu Cabinetul de avocatura Gruia Dufaut au organizat, in data de 15 februarie 2023, la Sala Europa de la sediul CCI Prahova, seminarul intitulat "Modificari recente in legislatia muncii: Drepturi si obligatii ale angajatorilor".Seminarul a fost deschis de catre Presedintele CCI Prahova, Dl. Aurelian Gogulescu, in calitate de amfitrion, urmat de Dna. Dana Gruia Dufaut, Avocat fondator al Cabinetului de avocatura, cu o scurta prezentare a ... citeste toata stirea