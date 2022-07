Seminar pe teme privind securitatea si sanatatea in munca, gazduit de catre CCI Prahova

In calitate de partener, Camera de Comert si Industrie Prahova a gazduit, in data de 18 iulie 2022, seminarul pe teme privind securitatea si sanatatea in munca. Evenimentul a fost organizat cu sprijinul Inspectiei Muncii - reprezentata de Dantes-Nicolae Bratu, Inspector General de Stat si al Inspectoratului Teritorial de Munca Prahova - reprezentat de catre Dumitra Ionescu - Inspector General si in colaborare cu: Cursuri Sud-Vest, Platforma SSM.ro si Namirial Romania.Seminarul a suscitat ... citeste toata stirea