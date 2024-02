Lucrarile la sensul giratoriu din DN1 spre localitatea Floresti au fost finalizate. Incepand de luni, 5 februarie, la intersectia dintre DN1 si DJ720 se aplica regulile conform noilor indicatoare montate in zona. De aproximativ doua saptamani, in zona au loc lucrari pentru amenajarea unui giratoriu provizoriu care, spera autoritatile, va reduce numarul mare de accident produse in ceea ce s-a numit ... citeste toata stirea