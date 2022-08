SGU Ploiesti, lucrari de intretinere a vegetatiei din zona unitatilor de invatamant

Incepand din aceasta saptamana, personalul Societatii de Gospodarire Urbana (SGU) Ploiesti deruleaza activitati de intretinere a vegetatiei din perimetrele unitatilor de invatamant din municipiu, in scopul pregatirii acestora pentru noul an scolar. Interventiile constau in ridicari de coronament si doborare arbori, in functie de necesitate, precum si lucrari de cosit iarba si tuns gard viu.De asemenea, activitatile vor respecta programul de lucru ... citeste toata stirea