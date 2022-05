SGU Ploiesti prestarea servicii de amenajare a locurilor de inhumare concesionate in cimitire

In scopul de a veni in intampinarea concesionarilor, Societatea de Gospodarire Urbana (SGU) Ploiesti a introdus, in activitatea sa, prestarea de lucrari de ingrijire a mormintelor in baza unui tarif reglementat prin hotarare de consiliu local."In acest sens, reamintim concesionarilor care, din diverse motive, nu pot intretine locurile de inhumare, ca pot apela la serviciile societatii noastre pentru a ne ajuta sa mentinem un aspect ingrijit in incinta cimitirelor administrate.Intretinerea ... citeste toata stirea