Si tu poti sa-ti spui parerea! DEZBATERE PUBLICA privind Bugetul municipiului Ploiesti!

Primaria Municipiului Ploiesti invita pe toti cei interesati la intalnirea de dezbatere publica privind urmatorul proiect de act normativ:Proiectul de buget al municipiului Ploiesti pe anul 2023- Venituri si Cheltuieli.Evenimentul are loc in data de 30.01.2023, ora 17.30, in sala Teatrului Toma Caragiu Ploiesti, aflata la adresa str. Toma Caragiu, nr. 13, Ploiesti.Persoanele interesate sa prezinte verbal propunerea lor in cadrul dezbaterii publice vor avea la dispozitie 10 minute pentru ... citeste toata stirea