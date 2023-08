Parcul Belvedere a fost inaugurat vineri, 11 august - un nou spatiu verde pentru relaxare si timp liber! Parc amenajat de la zero, o SPLENDOARE!A fost o mare de oameni, majoritatea copii si tineri. Si cu siguranta asa va fi aici zi de zi!"Calitatea locuirii in Sibiu creste prin astfel de amenajari. Noul parc adauga suprafetei de zone verzi din Sibiu peste 6,4 hectare si va fi in acelasi timp un spatiu pentru relaxare in aer liber si pentru activitati sportive sau de recreere. Fie ca este ... citeste toata stirea