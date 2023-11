Varsta de pensionare a romanilor ar putea sa creasca la peste 65 de ani numai daca va creste si speranta de viata, a declarat ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu.Singurul scenariu in care varsta de pensionare ar putea creste la peste 65 de ani ar fi cel in care ar creste si speranta de viata.Ei bine, in Romania, ne dorim sa nu avem cresteri ad-hoc ale varstei de pensionare, sau sa venim noi arbitrar cu asta.Motiv pentru care am ... citeste toata stirea