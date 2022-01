Sinaia, prima localitate din Romania care transforma mastile uzate in energie

Statiunea Sinaia este prima localitate din Romania care a amenajat locuri speciale de colectare a mastilor sanitare folosite de populatie ca masura de siguranta in cadrul pandemiei de COVID-19. Localnicii si turistii au la dispozitie, incepand de luna aceasta, 13 zone din oras unde pot arunca mastile folosite, acestea urmand a fi reciclate pentru a produce energie, in cadrul unui proiect derulat de autoritatea locala in impreuna cu o organizatie neguvernamentala si cu un partener comercial, ... citeste toata stirea