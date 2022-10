Singurul roman care a explorat spatiul "la el acasa", la Ploiesti. O experienta, vorbe-ntelepte si clipe de neuitat

Dumitru Dorin Prunariu (n. 27 septembrie 1952, la Brasov, Romania) este singurul cosmonaut roman. La 14 mai 1981 a devenit primul roman care a zburat vreodata in spatiul cosmic. A participat la misiunea Soiuz 40 din cadrul programului spatial "Intercosmos" si a petrecut in spatiu 7 zile, 20 de ore si 42 de minute. Este de profesie inginer aeronautic. A fost pe rand ofiter inginer in cadrul Comandamentului Aviatiei Militare, sef al Aviatiei civile romane, presedinte al Agentiei Spatiale Romane, ... citeste toata stirea