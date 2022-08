Sistem de iluminat inteligent pe marile artere din Ploiesti

Consilierii ploiesteni au aprobat miercuri devizul general ce are in vedere un proiect ambitios ce va fi implementat cat de curand la nivelul municipiului. Este vorba de intentia de a instala de corpuri cu led pentru iluminatul stradal pe trei tronsoane din Bulevardul Republicii, Bulevardul Independentei si Bulevardul Bucuresti, urmand ca, in limita fondurilor existente, sa fie incluse si alte artere de circulatie.Potrivit informatiilor oficiale, valoarea totala a proiectului depaseste 6 ... citeste toata stirea