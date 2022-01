Soferul unui TIR, prins baut la volan pe DN1, la Sinaia

Un sofer in varsta de 54 de ani a fost prins baut la volanul unui TIR in timp ce se afla in trafic, pe DN1 la Sinaia. "Intrucat conducatorul auto emana halena alcoolica a fost testat cu aparatul etilotest care a indicat valoarea de 0,42 mg/l alcool pur in aerul expirat, ulterior fiind condus la o unitate medicala in vederea prelevarii de mostre biologice de sange", se arata intr-un comunicat de presa al Politiei Prahova.In cauza a fost intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii ... citeste toata stirea