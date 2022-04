Solicitare neobisnuita adresata Justitiei de un fost deputat PSD. Cauza a ajuns la mana Curtii Constitutionale

Fostul parlamentar PSD, Andreea Cosma, judecata din anul 2015 intr-un dosar de coruptie, a cerut instantei "eliminarea fizica de la dosarul cauzei a mijloacelor de proba", administrate in primul ciclu procesual al cauzei, judecat de Inalta Curte de Casatie si Justitie. Curtea de Apel Ploiesti, instanta care judeca in prezent dosarul in care este inculpata fiica fostului presedinte al Consiliului Judetean Prahova, Mircea Cosma, a respins aceasta cerere ca inadmisibila.In schimb, judecatorii ... citeste toata stirea