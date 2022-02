Spagi de mii de euro pentru angajari la Maternitatea Ploiesti. Directorul financiar, condamnat

Daniel Cristian Petrica, directorul financiar al Spitalului de Obstetrica Ginecologie din Ploiesti, a fost condamnat la trei ani de inchisoare cu suspendare, fiind gasit vinovat de luare de mita. Pedeapsa a fost dispusa de Tribunalul Prahova in urma unui acord de recunoastere a vinovatiei.Ca pedeapsa suplimentara, directorul finanicar a fost trimis sa munceasca in folosul comunitatii pentru 80 de zile la Administratia Parcului memorial "Constantin Stere" din Ploiesti sau in cadrul S.C. ... citeste toata stirea