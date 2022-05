Spectacol automobilistic pe Bulevardul Castanilor din Ploiesti in weekend-ul 14-15 mai

Ploiestul da startul sezonului competitional 2022 in Campionatul National de Super Slalom (CNSS) si in Campionatul National de Indemanare Auto (CNIA), evenimentul "Trofeul Ploiesti 1" urmand sa se desfasoare in perioada 14-15 mai, pe Bulevardul Independentei, sub autoritatea Federatiei Romane de Automobilism (FRAS).Ploiestiul revine pe harta motorsportului romanesc in 2022, odata cu debutul Campionatului National de Super Slalom (CNSS) si a Campionatului National de Indemanare Auto (CNIA), ... citeste toata stirea