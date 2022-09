Spectacolele Teatrului "Toma Caragiu" in perioada 12-18 septembrie

In aceasta saptamana, la Teatrul "Toma Caragiu" puteti viziona spectacole ce se adreseaza tuturor categoriilor de public: sambata seara, o tanara aflata in cautarea unui sot ii intalneste pe cei 6 pretendenti ai sai, intr-o comedie savuroasa ce vorbeste despre casatorie, maturitate si alegeri; duminica seara, un spectacol emotionant, aflat la granita dintre realitate si fantezie, ne prilejuieste intalnirea cu unul dintre cele mai frumoase texte din dramaturgia secolului XX. Tot in seara de ... citeste toata stirea