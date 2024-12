Spitalului Judetean de Urgenta Ploiesti va fi extins

Spitalul Judetean de Urgenta "Constantin Andreoiu" Ploiesti, cea mai mare unitate medicala din Prahova, va fi extins, prin construirea unor noi corpuri care vor fi conectate cu actuala cladire si in care vor fi mutate sectiile exterioare aflate in diverse zone ale municipiului. Practic, in acest moment, la nivelul Spitalului Judetean de Urgenta Ploiesti exista alte cinci sectii exterioare, care vor fi reunite in aceeasi locatie, prin acest proiect. Cladirea de spital propusa, va fi compusa din ... citește toată știrea