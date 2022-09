Stagiune aniversara la Filarmonica: In cheia excelentei, 70 de ani de muzica si farmec

Sub auspiciile aniversarii a 7 decenii de existenta, Filarmonica "Paul Constantinescu" va asteapta in stagiunea 2022-2023 cu un nou program de concerte deosebite, alaturi de oaspeti de mare valoare, totul in zodia aceleua ce e supranumita "arta nascatoare de arte"- MUZICA.Dragi ploiesteni, dragi prahoveni, sunteti asteptati sa redescoperiti alaturi de Filarmonica, Marea Muzica, in atmosfera magica a Salii "Ion Baciu"!Cu ocazia Deschiderii Stagiunii din data de 22 septembrie 2022, Orchestra ... citeste toata stirea