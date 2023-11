Gala Comunitatii Prahovene, editia 2023, organizata de Fundatia Comunitara Prahova si Observatorul Prahovean, este un eveniment de recunoastere si de promovare a faptelor bune si a oamenilor care le-au realizat. Scopul evenimentului este de a aduce oamenii impreuna si de a-i inspira sa faca lucruri bune in comunitatea lor.Cei aproape 80 de nominalizati ce au trecut de criteriile de eligibilitate au fost impartiti in noua categorii, in functie de activitatea lor: ajutor oferit semenilor, ... citeste toata stirea