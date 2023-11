Conform informatiilor oferite de Directia Judeteana de Statistica Prahova, numarul nascutilor vii, in luna august a.c, este de 540, cu 50 mai multi decat in august 2022 si cu 70 mai multi fata de luna iulie a acestui an.Potrivit analistilor, sporul natural ramane in continuare negative.De remarcat in acest context, in luna iulie a acestui an, numarul nascutilor vii a crescut fata de luna iunie 2023, dar a scazut fata de luna iulie 2022.Numarul deceselor in luna iulie 2023 a scazut fata de ... citeste toata stirea