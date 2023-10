Topul Firmelor Prahovene, organizat de CCI Prahova, este cel mai obiectiv si mai concludent clasament care evidentiaza performanta economica a firmelor judetului nostru. Ajuns la editia cu numarul 30, Topul Firmelor Prahovene va avea loc vineri, 27 octombrie, la Complexul Ramatuelle.Total firme care indeplinesc conditiile de admitere in clasament: 10 165Total firme selectate in TOP 10: 3 361Total firme selectate in TOP 3: 1 724Total firme selectate in TOP 1: 805Firme prahovene in ... citeste toata stirea