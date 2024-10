Statul ia aproape jumatate din salariul romanilor prin impozit si contributii. Sindicatele cer Guvernului sa reduca urgent impozitarea muncii

Romanii raman doar cu 57% din salariu, dupa retinerea darilor catre stat. Blocul National Sindical (BNS) a lansat un apel public catre guvern pentru a reduce impozitarea pe munca. Analiza BNS arata ca, in Romania, retinerile/contributiile obligatorii catre stat din salariile angajatilor au ajuns sa reprezinte aproximativ 43% din castigul salarial mediu brut, doar circa 57% fiind suma neta ce ramane salariatilor.Impozitarea efectiva a veniturilor din munca in Romania conduce la situatia in ... citește toată știrea