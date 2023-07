"Sanatatea este unul dintre pilonii fundamentali ai unei societati prospere!"- o spune prefectul de Prahova, Virgiliu Daniel Nanu, cu si mai multa incredere si convingere, mai cu seama dupa evenimentul de azi, petrecut intr-un a dintre cele mai pitoresti localitati prahovene."Ma simt onorat ca am putut participa astazi, la inaugurarea substatiei Serviciului de Ambulanta Judetean Prahova din Valea Doftanei. In calitate de prefect, am sustinut aceasta initiativa, alaturi de intreaga echipa ... citeste toata stirea