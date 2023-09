Cand ai inspiratie si iti asumi... ROLUL, faci ASA! Teatrul "Toma Caragiu", in parteneriat cu Primaria Municipiului Ploiesti, are bucuria sa anunte lansarea un nou proiect - "DUPA BLOCURI - teatru in cartiere", ce isi propune sa aduca arta teatrala mai aproape de comunitatile din cartierele ploiestene, creand o experienta culturala accesibila si interactiva pentru toti locuitorii orasului.Diverse spatii publice din Ploiesti vor deveni, pentru o zi, scene inedite de teatru.Reprezentatiile se ... citeste toata stirea