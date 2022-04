Salvamontistii intervin, sambata seara, pentru salvarea unui tanar in varsta de 18 ani in Bucegi.Din primele informatii reiese ca victima ar fi cazut de la o inaltime de aproximativ 100 de metri. Tanarul este ranit si prezinta simptome de hipotermie."Actiune in derulare pe Valea Caraimanului, pentru salvarea unui tanar de 18 ani care a cazut din poteca turistica mai bine ... citeste toata stirea