Tanar de 27 de ani, gasit spanzurat in beciul casei sale din Breaza. Este a treia sinucidere din aceasta saptamana, in Prahova

Descoperirea macabra a fost facuta de catre mama tanarului care l-a gasit sapanzurat in beciul casei, joi, in jurul orelor 5.00. Femeia a solicitat imediat ajutor, dar tanarul era deja decedat si nu a mai putut fi resuscitat. "In aceasta dimineata, in jurul orei 05:00, politistii din cadrul Politiei orasului Breaza au fost sesizati de catre o femeie, despre faptul ca, in beciul locuintei sale, din orasul Breaza se afla trupul neinsufletit al fiului sau in varsta de 27 de ani, care s-ar fi ... citeste toata stirea