In aceasta dimineata, in jurul orei 07.30 politistii Serviciului Rutier Prahova au fost sesizati prin SNUAU 112 cu privire la faptul ca, pe DN 1 km 89+800, in afara localitatii Campina, s-ar fi produs un accident rutier soldat cu vatamarea corporala a unei persoane.Din primele date de la fata locului a reiesit faptul ca un barbat, in varsta de 39 de ani, in timp ce conducea un autoturism pe DN1, iar cand a ajuns in zona lucrarilor de la podul de peste raul Doftana a intrat in coliziune cu un ... citeste toata stirea